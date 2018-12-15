CHP Milletvekili Metin İlhan: "Sporu geliştirmek devlet politikası haline gelmeli"

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Metin İlhan, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin hesap Kanunu Tasarısı Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerine grubu üzerine TBMM'inde yaptığı konuşmada sporu geliştirmenin devlet politikası haline gelmesi gerektiğini söyledi.

İlhan TBMM'inde yaptığı konuşmada, "Ülkeler bütçelerini oluştururken reel yaşamın tüm unsurlarını planlı bir şekilde dikkate alırlar çünkü insan yaşamındaki her unsur sosyal açıdan da ekonomik açıdan da birbiriyle ilintilidir.

Spor sosyal hayatın en önemli alanlarından birini oluşturmaktadır. Dolayısıyla yürütmenin bu konuda üstüne düşen görevin farkında olup sporu geliştirmeyi bir devlet politikası haline getirmesi gerekir. Profesyonel olmayan bir anlayış sebebiyle maalesef ülkemiz uluslararası spor müsabakalarında gereken ivmeyi bir türlü sağlayamamaktadır. Bu da bütçeden spora ayrılan payın verimli kullanılamadığını ortaya koymaktadır."dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği halimde olması gereğini ifade eden İlhan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği ve iletişim kanallarını sürekli açık tutması gerekmektedir. 10 - 11 yaşındaki bir öğrencinin sabah 08.00'den akşam 17.00'ye kadar okulda bulunması ve sürekli akademik eğitime maruz kalması inanın derslerdeki başarıyı da oldukça olumsuz etkilemektedir. Akademik hayat sosyal hayat ile eş güdümlü yürütülmediği sürece hayatla barışık olmayan, hareketsiz, yılgın, içine kapanık asosyal bireyler yetiştirirsiniz. Bu bağlamda gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarında düzenli bir spor hayatının varlığı da önemli yer tutmaktadır. Sporun farklı alanlarının da tanıtılıp desteklenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu konularda her iki bakanlığa da hem ekonomik yatırım hem de gençlerimizdeki potansiyelin ortaya çıkarılabilmesi adına önemli vazifeler düşmektedir."