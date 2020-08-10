CHP, sıcakların bunalttığı Kırşehir'de, Pazar esnafına limonata dağıttı

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi, pandemi sonrası normale dönüşle birlikte sıcak havanın bunalttığı Kırşehir'de, pazar esnafını gezerek limonata dağıttı.

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, CHP milletvekili Metin İlhan ve İl Başkanı Baran Genç'in de eşlik ettiği programda pazarcı esnaf, hem limonata içti hem de sorunlarını belediye başkanına iletti. CHP İl Başkanlığı geçtiğimiz yıl başlattığı uygulamayı her ay düzenli olarak sürdürüyor.