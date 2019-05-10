CHP'li başkan, derneklere verilen evleri ve belediye tarafından ödenen kirayı iptal etti

Millet İttifakı'nın adayı olarak girdiği seçimleri kazanan CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, İlim Yayma Cemiyeti ve Yeni Eğitim Derneğinin TOKİ'den aldığı dairelerin ve Kadın ve Demokrasi Derneğnin (KADEM) ödenen kirasının iptal edildiğini söyledi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Belediye Meclisi Toplantısı'nda önceki meclis kararı okunarak, şehiriçi minibüs terminalinin yapım işinde kullanılmak üzere kredi verilmesi için meclisten yetki istendi. Kırşehir Belediyesinin TOKİ'de olan konutlarının İlim Yayma Cemiyeti ve Yeni Eğitim Derneğine verilmesi üzerine konuşan Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Belediyenin TOKİ'de konutları vardı. İki konut Yeni Eğitim Derneğine tahsis edilmiş sözleşme gereği, bunları feshediyorum. Kırşehir Belediyesi bu dairelere büyük miktarda faiz ödüyor. Alıp satmak istiyorum. Şeffaf olacağız. Daire bedelsiz şekilde protokolle verilmiş. İlim Yayma Cemiyetine ise 9 daire verilmiş TOKİ'den, bunları alıp satmayı istiyorum. Daireler ücretsiz tahsis edilmiş" dedi.

Kırşehir Belediyesi ile KADEM arasında imzalanan protokol hakkında da konuşan Belediye Başkanı Ekicioğlu, "KADEM'in doğalgaz, elektriği ve suyunu Kırşehir Belediyesi ödüyor. Kırşehir'de 50 dernek var. Sadece KADEM'e öncelik tanınmasını ben özellikli olarak görmüyorum. Bütün derneklere aynı hizmeti yapmak zorundayız. Madde 8 gereği iptal edeceğim" diyerek Belediye Meclisini bilgilendirdi.