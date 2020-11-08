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Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakanoğlu, "50 yıl su sorunu yaşamayacağız"

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçede yaşanan su sorununu tatlı su le çözeceklerini ve ilçede 50 yıl su sorunu yaşanmayacağını söyledi.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçede yaşanan su sorununu tatlı su le çözeceklerini ve ilçede 50 yıl su sorunu yaşanmayacağını söyledi.


Belediye Başkanı Hakanoğlu, açıklamasında; "İlçede yaşanan su sıkıntısı nedeniyle çalışmaların takipçisiyiz. Kısa sürede Çiçekdağı'nın tatlı suya kavuşması için çaba gösteriyoruz. Tatlı su getirme çalışmalarına başladık. Suyumuzun geleceği güzergahta servis yolu yapım işlerine başlanıldı" dedi.


Yazın yeni yapılacak depolara suyun akmasının beklendiği ilçede uzun süredir yaşanan su sorununun da çözüme kavuşması hedefleniyor.

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