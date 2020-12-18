İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakanoğlu, "780 Bin metrekare alanda imar planı hayata geçiyor"

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi belediye başkanı Hasan Hakanoğlu, 780 Bin metrekare alanda imar planın hayata geçeceğini söyledi.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi belediye başkanı Hasan Hakanoğlu, 780 Bin metrekare alanda imar planın hayata geçeceğini söyledi.


Büyük işlerin büyük hayallerle hayata geçeceğini ifade eden Hakanoğlu, "İlçemizin tarihe şahitlik edip, geleceğine ışık tutuyoruz. İlçemizi büyütecek, bölgemizin cazibe merkezi haline getireceğiz. 780 bin metrekare alanda kamu yararına meclisimizin onayladığı imar planlarını hayata geçiriyoruz"dedi.


İmar planı içerisinde; Millet bahçesi, ibadet alanı, sağlık tesisleri, eğitim kompleksleri, pazar alanı, spor alanları ve benzeri sosyal-teknik altyapı alanları ile zenginleştirilmiş konut alanları bulunacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.