Çiçekdağı Belediyesi 10 bin fidanı toprakla buluşturmak istiyor

Kırşehir'in Çiçekdağı İlçe Belediyesi, bu yıl 10 bin fidanı toprakla buluşturmak istiyor.

İlçe belediye başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçe genelinde ağaçlandırma çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini söyledi. Ağaçlandırma çalışmaları ile birlikte covid-19 salgını tedbirlilerinin de sürdürüldüğünü anlatan belediye başkanı Hakanoğlu,"İlçemizde koronavirüs ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor. Sosyal mesafeyi koruyarak da yeşillendirme çalışmalarımız devam ediyor. 2019 yılı 6 bin boylu fidan hedefimizi aşarak 8 bine yakın boylu fidanı toprakla buluşturmuştuk. Bu yıl için hedefimiz 10 bin boylu fidanı toprakla buluşturup, yeşil Çiçekdağı hayallerimizi gerçekleştirmek için çaba göstereceğiz” dedi.

İlçede, cadde, bulvar ve refüjlerde dikimi gerçekleştirilen ağaçların estetik ve işlevsel bir karaktere sahip olması ise amaç ediniliyor.