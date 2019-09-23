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Çiçekdağı Belediyesi, araç filosunu güçlendiriyor

Çiçekdağı ilçe Belediyesi, ilçenin ihtiyacı olan kuka kanalizasyon açma aracı ile belediye araç filosunu güçlendirdi.


Çiçekdağı Belediyesinin araç filosunda yaşanan eksikliklerin giderilip ilçede daha hızlı ve kaliteli hizmet verilebilmesi amacıyla kuka kanalizasyon kanal açma aracı belediye araç filosunu güçlendirdi. Belediyeye yapılan destekle, ilçede daha kaliteli hizmet verileceğini ifade eden ilçe belediye başkanı Hasan Hakanoğlu, "Belediyemizin kanalizasyon hizmetlerinin kalitesini artırmak için hizmet araçlarına yenisini kazandırdık. Bu yönlü çalışmalarımıza devam ederek ilçede belediye hizmetlerini daha kaliteli ve hızlı sunacağız” dedi.

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