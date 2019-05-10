Çiçekdağı Belediyesi, haşere ilaçlama çalışmalarına başladı

Kırşehir'in Çiçekdağı Belediyesi, mevsimsel değişimle birlikte ilçe genelinde haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Çiçekdağı Belediyesi tarafından bahar mevsiminin gelmesi ile birlikte ilçede haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışmaları başladı. Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu yapılan ilaçlama çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada ilçede derelerin, çöp alanlarının ve dere yataklarının düzenli olarak kontrol edileceğini söyledi. Mahallelerde halk sağlığını tehdit edecek hiçbir durumla karşılaşılmayacağını anlatan Belediye Başkanı Hakanoğlu, "Belediye ekiplerimiz, her gün ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda çöp alanlarını, dereleri ve parkları, haşerelerin üreme kaynağı olan yerleri, belirli bir program dahilinde düzenli olarak ilaçlıyor. Mahallelerimizde halk sağlığını tehdit edecek bakteriyel haşerelerle mücadeleye devam ediyoruz" dedi.

Çalışmaları yürüten Çiçekdağı Belediyesi yetkilileri aşırı sıcaklara bağlı olarak artan haşerelere karşı kentin tüm cadde ve sokaklarında ilaçlama yaptıklarını önceliklerinin ise haşerelerin üreme kaynağı olan yerler olduğunu ifade etti.