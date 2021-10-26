Çiçekdağı Belediyesi ledli aydınlatma çalışmalarına başladı

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde belediye tarafından başlatılan ledli aydınlatma çalışmaları ile ilçenin çehresine farklılık kazandırıldı.

Çiçekdağı-Yerköy arası yol güzergâhında ve şehrin giriş çıkışlarında ay yıldızlı ledli yapılan aydınlatmalar vatandaşlar tarafından da ilgi gördü. Aydınlatmaların şehre ayrı bir hava verdiğini belirten Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu; Çiçekdağı-Yerköy arası 5 kilometrelik yol üzerinde orta refüj düzenleme ve led aydınlatmalar ile birlikte birçok kavşağı da aydınlatacaklarını söyledi.

Hakanoğlu, "Parlayan ışığımız hiç sönmesin, ay yıldız başımızdan eksik olmasın. Çiçekdağı'mızın doğu kapısını yaptık ve diğer aydınlatma çalışmalarımızda bittiğinde İlçemiz çok farklı bir görünüme kavuşacaktır” dedi.