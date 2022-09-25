Çiçekdağı Bulgur Festivaline hazırlanıyor

Kırşehir'in Çiçekdağı Belediyesi bulgur festivaline hazırlanıyor.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu; ilçe genelinde coşku dolu kutlama programı yapılacağını söyledi. Başkan Hakanoğlu; "İlçemiz geneli ile birlikte il merkezini Çiçekdağı'nda toplayacağız. 4.'sü düzenlenen bulgur festivali renkli görüntülerle birlikte muhteşem konserlere de kapı aralayacak. Ailece eğlenilecek program akışı hazırlıkları yaptık. Çocuklar için de sürpriz eğlence programları olacak" dedi.

4. Çiçekdağı Bulgur Festivalinde, 30 Eylül Cuma akşamı: İsmail Altunsaray, Zara, 3 Alp Kardeşler, 1 EKİM Cumartesi günü ise, Uğur Önür, Umut Sülünoğlu, Ömer Faruk Bostan ile Aysel Yakupoğlu sahne alacak.