Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı Hakanoğlu, öğrencilere YKS öncesi moral kahvaltısı

Kırşehir'in Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, YKS öncesinde ilçede öğrenci buluşması yaptı.

Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, YKS öncesinde bir araya geldiği öğrencilerle kahvaltı yapıp gelecek beklentileri üzerine sohbet etti.

YKS, öncesi Çiçekdağı ilçesi Zahidem Parkında düzenlen programa; Belediye Başkanı Hakanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Buğra Karaca, öğretmenler ve sınava girecek öğrenciler katıldı.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, programda yaptığı konuşmasında; "Öğrencilerimizin motivasyonunu biraz daha olsun artırabilmek için kahvaltı programı düzenledik. İnşallah hedefledikleri başarının daha da fazlasına ulaşırlar. Cumartesi ve Pazar günü sınava gidecek öğrencilerimiz için ücretsiz servis aracımız bulunacaktır” dedi.