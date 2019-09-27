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Çiçekdağı ilçe belediyesinde toplu açılış töreni

Çiçekdağı İlçe Belediyesi tarafından erkek öğrenci yurdu ve mecidiye kafe açılış töreni yapıldı.


Açılış törenine; Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, AK Parti Çiçekdağı İlçe Başkanı Hüseyin Keskin, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Erkek öğrenci yurdu açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu; “Uzun süredir atıl durumda bekleyen binamızı restore edip, öğrencilerimizin rahat bir ortamda eğitim ve öğrenimlerini sürdürecekleri nezih bir yurt haline getirdik. Yurdumuz 27 oda, 110 öğrenci kapasitelidir” dedi.


Erkek öğrenci yurdunun açılışının ardından Çiçekdağı ilçesinde ailelerin çocuklarıyla gidebileceği çok fonksiyonlu Mecidiye kafe hizmete açıldı. Açılış töreni sonrası şehir protokolü ilçede yapılan yatırımları yerinde inceledi.

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