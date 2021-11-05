Çiçekdağı ilçesinde 4 okul yöneticisi Erasmus ile yurt dışında eğitime katılacak

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Erasmus programı kapsamında yurt dışında 4 okul yöneticisi eğitim faaliyetlerine katılacak.

2020 yılı teklif çağrısı döneminde Erasmus programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye layık görülen 2020-1-TR01-KA101-083692 nolu 'Minik Düşünürler Atölyesi' isimli proje ile Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü liderliğinde Borsa İstanbul Atatürk İlkokulu, Öğretmen Turgut Yılmaz İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Köseli İlkokulu ortaklığında 19 Okul yöneticisi ve öğretmen, 15 Kasım 2021 – 21 Kasım 2021 tarihleri arasında Fransa-Paris şehrinde Çocuklar İçin Felsefe (P4C) eğitimine katılacak. Proje Koordinatörü İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam yaptığı açıklamada yürütülecek olan bu ulus ötesi projenin, ilkokul kademesinde görevli yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Sağlam; "Bu proje neticesinde öğretmenlerimizin, kolaylaştırıcı unvanı alacaklar ve P4C pedagojisinin uygulama ilkeleri ile 'Sokratik Düşünme, Hayat Irmağı, Blob Tree ve Oluşturucu Drama' yöntemi ile ilgili öğrenme çıktıları elde edecek" dedi