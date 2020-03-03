Çiçekdağı ilçesinde halk ekmek fırını üretime başladı

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde belediye halk ekmek fırını üretime başladı.

İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, 31 Mart seçimleri öncesinde Çiçekdağı ilçesi için vaatleri arasında yer alan ekmek fırınının üretime başlamasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Belediye Başkanı Hakanoğlu, "İlçemizde vatandaşımıza hijyenik ve modern ortamda kaliteli hizmet vererek Çiçekdağı ilçesinde yaşayan halkın ucuz da ekmek almasını sağlıyoruz. Seçimler öncesi propaganda döneminde de halka bu vaatte bulunmuştum. Ekmek fırını üretime başladı, hayırlı olsun"dedi.

İlçede, faaliyete başlayan ekmek fırını tüm ekmek çeşitlerinin de üretimini yapıyor.