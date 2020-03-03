İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çiçekdağı ilçesinde halk ekmek fırını üretime başladı

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde belediye halk ekmek fırını üretime başladı.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde belediye halk ekmek fırını üretime başladı.


İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, 31 Mart seçimleri öncesinde Çiçekdağı ilçesi için vaatleri arasında yer alan ekmek fırınının üretime başlamasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.


Belediye Başkanı Hakanoğlu, "İlçemizde vatandaşımıza hijyenik ve modern ortamda kaliteli hizmet vererek Çiçekdağı ilçesinde yaşayan halkın ucuz da ekmek almasını sağlıyoruz. Seçimler öncesi propaganda döneminde de halka bu vaatte bulunmuştum. Ekmek fırını üretime başladı, hayırlı olsun"dedi.


İlçede, faaliyete başlayan ekmek fırını tüm ekmek çeşitlerinin de üretimini yapıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.