Çiçekdağı ilçesinde içme suyu sorununa son

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) yatırımları ile su sorunu ortadan kalkıyor.

DSİ, Kırşehir'de yaptığı ve yapacağı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltma çalışmaları yapıyor. DSİ, tarafından yapılan açıklamada; "Kırşehir ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" denildi.

Kırşehir Çiçekdağı İçmesuyu İsale Hattı 1. Kısım inşaat çalışmalarının başladığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada; Çiçekdağı ilçesi ve Köseli beldesinin artan su ihtiyacını karşılamak üzere Musabeyli Cemil Çiçek Barajından alınacak suyun yaklaşık 19 kilometrelik hat ile iletilerek yılda 830 bin metreküp içme suyu temini için çalışmalar başladığını belirtti.