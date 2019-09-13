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Çiçekdağı ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet ve top hediyesi

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde Yaz Kur’an kursunu tamamlayan öğrencilere, bisiklet ve top hediye edildi.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde Yaz Kur'an kursunu tamamlayan öğrencilere, bisiklet ve top hediye edildi.


Çiçekdağı ilçesi, Yalnızağaç Köyü Muhtarı Çağlar Şahin ve Köy İmam Hatibi Raşit Kaman tarafından yaz döneminde Kur'an kursuna katılan öğrencilere futbol topu ve bisiklet hediye edildi.


Alınan bisiklet ve futbol topları öğrencilere dağıtıldı. Kur'an kursunda Kur'an-ı Kerim okuyan 1.2. ve 3'ye bisiklet verilirken, diğer öğrencilere 50 adet futbol topu dağıtıldı. Zekere Köyü Muhtarı Çağlar Şahin ve Köy İmam Hatibi Raşit Kaman yaptıkları açıklamada; "Yaz dönemi Kuran kurslarımız sona erdi. Teşvik etmek için çeşitli etkinlikler düzenledik. Hediyeler veriyoruz. Kur'an- Kerim öğrenenlere bisiklet, diğerlerine futbol topu hediye ettik. Öğrencilerimizin yaz Kur'an kursuna ilgisini arttırmak için bu tür etkinlikler düzenliyoruz"dediler.

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