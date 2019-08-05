Çiçekdağı İlçesinde 'Park ve Restaurant' alanı için inceleme yapıldı

Çiçekdağı ilçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçede yapımı düşünülen 'Park ve Restaurant' alanı için incelemelerini sürdürüyor.

İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçeye yapılacak yatırımları hızlandırmak için Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak ve Orman İl Müdürü Reşat Karaca'ya çamlık mevkine yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Yatırım incelemelerini yerinde sürdüren Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçenin en önemli alanına yapılacak proje ile bölge halkının ve ilçeye dışarıdan gelenlerin hoşnut olacağı yatırımların planlandığını söyledi.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, açıklamasında;

"İlçemizin en önemli doğal manzaralı eşsiz mekanlarından bir tanesi olan Çamlık mevki restore edilerek Çamlık Park ve Restaurant projemiz ile hem halkımızın hem de dışarıdan ilçemize gelen misafirlerimiz için içerisinde restaurant ve piknik alanlarıyla, gerekse futbol ve basketbol alanlarıyla halkımızın her türlü ihtiyacına yön verecek bir alan oluşturmak için yola çıktık."dedi.