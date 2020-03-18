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Çiçekdağı ilçesinde seçim vaatleri hayata geçiyor

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası görev alan Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, seçim vaadi projelerini hayata geçiriyor.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası görev alan Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, seçim vaadi projelerini hayata geçiriyor. İlçede çamlık terası, park ve restoran çalışmaları başlayacak.


Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçede yapımı düşünülen çalışmalar için ihale aşamasına gelindiğini söyledi. Belediye Başkanı Hakanoğlu; “İlçemiz, Çamlık Tepesine yapılacak tesisler tüm bölge halkının keyifli zamanlar geçirmesine vesile olacaktır. Kır lokantamız, seyir terasımız, oyun sahalarımız, kamelyalarımız Çiçekdağ'ımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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