İhlas Haber Ajansı

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Çiçekdağı ilçesinde teravih namazına gelen çocuklara hediye

Çiçekdağı ilçesi Yalnızağaç (Zekere) köyünde çocuklara camide cemaatle namaz kılma alışkanlığı kazandırmak isteyen imam, düzenli namaz kılmaya gelen çocuklara hediye takdimi yapıyor.


Köy İmam Hatibi Raşit Kaman, 3 yıl önce geldiği köyde çocukların namaz kılmayı benimsemesi için ödülle teşvik ediyor. Kendi imkanlarıyla teravih namazına gelen çocuklar için hediye kampanyası düzenleyen Kaman yaptığı açıklamada, "Üç yıl önce imam olarak atandım. Cemaat sayısını artırma çalışmalarım yanı sıra çocuklarımıza da dinimizin temel direği olan namaz kılmayı sevdirmek için çaba gösteriyorum. Çocuklarımız hem teknolojiyi en iyi şekilde takip etsin hem de dini vecibelerini öğrensinler istiyorum" dedi.


Yalnızağaç köy muhtarı Çağlar Şahin de din görevlisi Raşit Kaman'a çalışmalarında destek sunuyor.

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