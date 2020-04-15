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Çiçekdağı kaymakamı vatandaşa maske dağıttı

Çiçekdağı Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, ilçede pozitif vaka görülmemesi nedeniyle esnaflara ve vatandaşlara gösterdikleri duyarlılıktan dolayı maske dağıttı.


Hassasiyetle süreci devam ettirmeleri konusunda zorunlu olmadıkça gönüllü olarak sokağa çıkmamalarını ve evde kalmalarını tavsiye eden Kaymakam Karakaş, "Hep birlikte yaşanılan süreci aşacağız. Zor günler kısa zamanda geride kalacak. Gösterilen duyarlılıktan ötürü herkese teşekkür ederim" dedi.


İlçe genelinde halk zorunlu kalınmadığı sürece evlerinden dışarı çıkmamaya özen gösteriyor.

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