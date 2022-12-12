İhlas Haber Ajansı

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Çiçekdağı Spor'a destek artıyor

Kırşehir’in Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçe takımına verilen desteklerden ötürü iş insanlarına teşekkür plaketi verdi.

Kırşehir'in Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçe takımına verilen desteklerden ötürü iş insanlarına teşekkür plaketi verdi.


Çiçekdağı Belediye Spor'a sağlanan desteklerden dolayı teşekkür eden Hakanoğlu, spor faaliyetlerine de büyük önem verdiklerini söyledi. Çiçekdağı Belediye Spor'a ve Çiçekdağı Halk Ekmek fırınına destek sunan iş insanlarının varlığının ilçenin gelişimi noktasında büyük öneme sahip olduğunu aktaran Başkanı Hakanoğlu, "Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan korunması için sportif faaliyetleri önemsiyoruz. Gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılması için ilçe belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri de eksiksiz yerine getireceğiz" dedi.

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