Çiçekdağı'na Neşet Ertaş Kültür Merkezi yapılacak

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine Neşet Ertaş Kültür Merkezi yapılacak.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçeye yapılacak Neşet Ertaş Kültür Merkezi yapımı için protokolün Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzalandığını duyurdu. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Hakanoğlu, "İlçemize bir büyük eseri daha kazandıracak olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın kamu eliyle yapılan kültür yatırımlarına destek projesi kapsamında ilçemiz için hazırladığımız Neşet Ertaş Kültür Merkezi projemiz onaylanıp, destek protokolü karşılıklı imzalandı"dedi.

Bu yıl içerisinde başlanacak proje; 4 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak. İçerisinde konferans salonu, çok amaçlı salon ve yeni belediye hizmet binasını barındıracak.