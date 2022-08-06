Çiçekdağı'nda 'Makarna' fabrikası için kollar sıvandı

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde eskiden fabrika olarak kullanılan alanda ilçe belediyesinin girişimleriyle 'Makarna' fabrikası kurulacak.

Çiçekdağı ilçesi Boyalık Mahallesinde kurulacak alan, 25 bin metrekare alanı kapsıyor. Oluşturulacak fabrika alanında; günlük ortalama 240 bin kilogram üretim kapasiteli işletme kurulması beklenmekte. 2023 yılı içerisinde yaklaşık 250 kişinin de istihdam edilmesinin planlandığı fabrikada; Emsa Orient Gıda A.Ş ile Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu'nun da katılımıyla protokol imzalandı.

İmzalanan protokolü Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, kamuoyuna sosyal medya hesaplarından duyurdu.