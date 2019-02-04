Çiçekdağı'nda park yapım çalışmaları sürüyor

İlçe Belediye Başkanı İsmail Deniz, Belediye tarafından yapılan Zahidem parkının ilçeye farklı bir güzellik katacağını ve ilçe halkının yeni modern bir mekana kavuşacağını söyledi.

Merhum Bozlak Ustası Neşet Ertaş'a ait türküden esinlenerek ilçeye yapılan park çalışması hakkında konuşan Belediye Başkanı Deniz, "Hizmete geldiğimiz günden bu güne kadar ilçemiz için en güzel hizmetleri ve projeleri hayata geçirmeye çalıştık. İlçemizin ihtiyacı olan bütün projeleri hizmette olduğumuz süre içerisinde tamamlamaya çalıştık. İlçemiz için en güzel ve en büyük projelerden birisi olan Zahidem parkı projemizi de hayata geçirmek üzere çalışmalara hız verip İlçemizin hizmetine sunuyoruz. Zahidem parkı ailelerimizin oturup dinlenebileceği kafe, çocuk oyun alanları,spor alanları, vatandaşlarımızın gönlünce vakit geçirebilecekleri büyük bir alan üzerine kurulmuştur."dedi.

İlçe genelinde mahallelerde yenileşme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.