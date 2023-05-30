Çiçekdağı'nda tiyatroya ilgi büyük

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen tiyatro günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen tiyatro günleri hakkında açıklamada bulunan Millî Eğitim Müdürü Abdülkadir Sağlam, öğrencilerin kendilerini ifade etmesinde tiyatro günlerinin etkili olduğunu düşündüğünü söyledi. Sağlam; "Öğrencilerimizin kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak, birlikte çalışma yetilerini geliştirmek, iletişim becerilerini artırmak, kendilerine güvenen ve sosyal kişiler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla önemsediğimiz bir etkinlik oldu" dedi.

Tiyatro günleri etkinliklerinde 4 ortaokul ve 2 lise, ayrı ayrı günlerde etkinlikleri ile göz doldurdu.