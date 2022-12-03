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Çiftçiler, Sözleşmeli Besicilik Konusunda Bilgilendirildi

Kırşehir’de Vali Hüdayar Mete Buhara, sürdürülebilir üretim için sözleşmeli besicilik konusunda çiftçilere bilgi verilen tanıtım programına katıldı.

Kırşehir'de Vali Hüdayar Mete Buhara, sürdürülebilir üretim için sözleşmeli besicilik konusunda çiftçilere bilgi verilen tanıtım programına katıldı.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya Vali Mete Buhara'nın yanı sıra Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, Yozgat Et Kombinası Müdürü Harun Pehluvan, İl Genel Meclisi Başkanı Şaban Çelik, Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz ve çiftçiler katıldı. Programda çiftçilere hitaben konuşan Vali Mete Buhara, tarımın toplumsal düzeyde stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Vali Mete Buhara açıklamasında; “Tarım günümüzde stratejik bir öneme sahiptir. Sözleşmeli Besicilik modeli de çiftçilerimizin üretimini desteklemeye yönelik bir projedir. Esnaf teşkilatının temellerinin atıldığı Ahi kenti Kırşehir, bereketli toprakları ve uygun iklim koşulları sebebiyle tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin en fazla yapıldığı illerden birisidir" dedi.


Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın sözleşmeli besicilik projesi hakkında çiftçileri bilgilendirdiği program çiftçilerin taleplerinin dinlenilmesi ile sona erdi.

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