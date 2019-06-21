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Çiftçiye hasatta kolaylık için tarla yolları açıldı

Kırşehir İl Özel İdaresi tarafından hasat döneminde çiftçiye kolaylık için tarla yolları açıldı.


Kırşehir İl Özel İdaresi ile merkez ve ilçe ziraat odalarıyla yapılan protokolle çiftçinin rahat hasat yapması adına tarla yolları açıldı. Hasat mevsiminin gelmesiyle birlikte çiftçiye destek sunmak için yollarda çalışma yapıldığını ifade eden İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi, çiftçiye yardımcı olmak için koordineli şekilde İl Özel İdare ekiplerinin çalışmaya başladığını söyledi. Seyfi açıklamasında, "Tarım şehri olan ilimizde hasat mevsimi geldi. Bu mevsimde çiftçilerimiz ürünlerini daha rahat koşullarda hasat etmelerine yardımcı olmak için merkez köylerimiz ve ilçelerimizde özel idaremize ait 8 greyder ile arazi yolları açıldı. Çiftçilerimize yardımcı olmak öncelikli işlerimiz arasındadır. Bereketli bir hasat yılı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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