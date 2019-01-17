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Çocuklar, Kırşehir'de tiyatro ile buluştu

KIRŞEHİR (İHA) – Yarı yıl tatili öncesi Kırşehir Belediyesi çocukları Kumbara Görsel Sanatların sahneye uyarladığı müzikalle buluşturdu.



Çeşitli etkinliklerle sömestr tatilinde çocukların hoşça vakit geçirmesi için çalışan Kırşehir Belediyesi, 2017-2018 öğretim yılının birinci döneminde yoğun ders programı geçiren öğrenciler için sahnelenen müzikalle öğrencilerin yorgunluğunu atmasını stresten de uzaklaşmasını amaçlıyor.



Çocuklar için hazırlanan sahne oyunlarının devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kültür Sanat Merkezinin vizyoner kimlikle halka hitap ettiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Bahçeci, "Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Çocuklarımız öğretim yılının birinci döneminde yoğun ders programı geçirdi. Öğrencilerimiz bir nebze olsun ders stresini böyle eğlenceli gösterilerle üzerlerinden atmış oldular.


Kültür Sanat Merkezimiz bu şehre bir vizyon kattı. Bu kadar derin ve farklı zenginliği olan bir şehirde kültür ve sanata da oldukça önem veriyoruz.


Bizler de bir arada yaşayan bir toplumda yerel yönetimler olarak, Kültür Sanat Merkezimizde tiyatro oyunları, ünlü isimlerin yer aldığı söyleşiler, yarışmalar ve sergiler ile kültür ve sanatta önemli atılımlar yapıyoruz” dedi.

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