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Çocukların oyunu yangınına neden oldu

Kırşehir’de, çocukların oyun oynadığı alandaki odunları ateşe vermesi ile çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kırşehir'de, çocukların oyun oynadığı alandaki odunları ateşe vermesi ile çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve büyümeden söndürülen yangında yaralanan olmadı. Yangın, Kervansaray Mahallesi 20'nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre boş bir arazide oyun oynayan çocuklar, odunların bulunduğu alanı ateşe verdi. Otların da tutuşmasıyla yangın büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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