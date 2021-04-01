Çöpe atılan izmarit yangına neden oldu

Kırşehir'de, yer altına gömülü çöp konteynırına atılan sigara izmariti yangına neden oldu.

Bölgede bulunan vatandaşların haber vermesi ile Anıt Meydana gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Kırşehir Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü vatandaşlardan yanıcı maddeleri söndürmeden konteynırlara atmamalarını istedi. Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu ise şehirde yapılan temizlik çalışmalarında konteynır ve mahallelere bırakılan çöp bidonlarının kullanımlarının insan sağlığı açısından da önemli olduğunu söyledi.

Kayaoğlu, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı personellerimiz düzenli olarak çalışma alanlarında kontroller yapıyor. Mahallelere bıraktığımız çevre dostu çöp konteynırlarının kullanımları da sadece temizlik açısından değil kişi sağlığı açısından da önemli Kırşehirlilerden talebimiz, çöplerini belediye tarafından belirlenen saatlerde evlerinin önüne değil en yakın konteynıra bırakmalarıdır. Böylelikle hem kendi sağlıklarını hem de çevre temizliğine katkı sunmuş olurlar"dedi.

Belediye İtfaiye birimi ekipleri ise vatandaş ihbarı ile geldikleri Anıt Meydanda bulunan konteynır içerisine atılan yanıcı maddeye su sıkarak olması muhtemel yangını önledi.