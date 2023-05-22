Cumhur İttifakı Kırşehir'de esnaf gezdi

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, halkın tercihlerine saygı duyduklarını ve Kırşehir'de iktidar partisinin 2 milletvekili varmış gibi şehir için çalışma yürüteceklerini söyledi. Ünsal, "Kırşehir'de şehrimizin gelişimi ve menfaatleri noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Halkımızın tercihleri karşısında en iyisini yapabilmek için gayret göstermekteyiz. 14 Mayıs akşamını geride bıraktık. AK Parti ve İttifak ortaklarımızla birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için halkımızla kucaklaşıyoruz" dedi.

Şehirde bulunan esnafların sorunlarını dinleyen ve çözüm üretmekten yana tavır aldıklarını aktaran Ünsal, "Bizler daima insan odaklı çalışmalar yürüterek insanımızın yaşadığı sorunların da çıkış yollarını gerçekleştiriyoruz. AK Parti iktidarında hiçbir vatandaşımızın mağdur edilmesine de fırsat sunmayız. Ahi Esnafını dinleyerek yaşanan sorunlar karşısında da çözüm ürettik. İnsanımızın dertleri ile dertlenerek 'Biz' anlayışıyla politika üretiyoruz. Kırşehir'in gelişimi ve istihdamı noktasında gayret göstererek gerekli yatırımların yapılması için de öncülük yapmaktayız" diye konuştu.

İl Başkanı Ünsal, ittifak ortaklarıyla birlikte semt pazarında alışveriş yaptıktan sonra Terme Caddesi esnafını ziyaret etti.