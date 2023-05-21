Cumhur İttifakı seçmenle bir araya gelecek

Kırşehir'de Cumhur İttifakı ortakları ortaklaşa düzenlenen programda seçmenle bir araya gelerek, ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu istişare edecek.

Cumhur İttifakı ortakları ile gerçekleşecek program hakkında bilgi veren AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, "İttifak ortaklarını ziyaret ederek 14 Mayıs tarihinde yapılan seçimleri istişare ettik. Yeniden yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili de yol haritası belirledik" dedi. İl Başkanı Ünsal açıklamasında; "AK Parti Kırşehir'de 1 milletvekili çıkararak yoluna devam ediyor. Bir milletvekilimiz ile 2 vekil görevi yaparak şehrimiz için çalışma yürütecek ve şehrin eksiklerini tamamlayacağız. 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda da Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, halkın teveccühü ile yeniden büyük bir farkla seçilecek, buna inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

İttifak ortakları seçmen buluşmasında seçimlerin önemi ve Türkiye Yüzyılı anlatılacak.