Cumhur İttifakı seçmenle Kırşehir'de buluştu

Kırşehir'de Cumhur İttifakı'nın başkanları üyelerine toplantı düzenledi.

Cumhur İttifakı çatısı altındaki siyasi partiler, üyelerine yönelik toplantı gerçekleştirdi. Şehir merkezinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 14 Mayıs seçimlerinde, Cumhur İttifakına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve sandıkta gösterdikleri irade için teşekkür etti. Türkiye yüzyılının tarihi bir dönüm noktası olarak gördükleri 28 Mayıs seçimlerini de Milli iradenin yeni bir tezahürü haline dönüştürülmesini isteyen Ünsal, açıklamasında; "28 Mayıs'ta Türkiye'nin başarısı için dua edenler, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz, mazlum ve mağdurlar kazanacaktır, inşallah hepimizin bayramı, gurur günü, Türk demokrasisinin şöleni olacaktır. Cumhur İttifakı, bir masa başı anlaşması değildir, yerli ve milli anlayışın bekası için birliğin ve beraberliğin siyasete yansımasıdır. İnşallah Türkiye Yüzyılını hep birlikte omuz omuza inşa edeceğiz. 28 Mayıs Cumhur İttifakımıza ve Cumhurbaşkanımıza bir kez daha vefa göstermenin zamanıdır. Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin, seçimlerimiz hayırlara vesile olsun" dedi.

BBP ve MHP Kırşehir İl Başkanlarının da konuşma yaptığı toplantıda 14 Mayıs'taki seçimlerde AK Parti'den Kırşehir Milletvekili seçilen Necmettin Erkan da seçmene hitap etti. Toplantının ardından, partilerin üyeleri Cumhur İttifakı seçim bürosuna kadar birlikte yürüdü.