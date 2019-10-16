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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile KGY'ye onay

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir Basın Konseyinin’de aralarında ve üyesi olduğu Küresel Gazeteciler Konseyi’nin (KGK)’nin kuruluşunu onayladı.

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir Basın Konseyinin'de aralarında ve üyesi olduğu Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK)'nin kuruluşunu onayladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda; “Merkezi Ankara ilinde olmak ve uluslararası faaliyette bulunmak üzere Küresel Gazeteciler Konseyi Birliği'nin kurulmasına, 3335 sayılı Uluslararası nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanunun 1'inci maddesi gereğince izin verilmiştir”denildi.


KGK Başkanı Mehmet Ali Dim ise statü gereğince önümüzdeki hafta Kurucular Kurulu'nu toplantıya çağırarak yeni yol haritasının belirleneceğini söyledi.

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