Cumhuriyet tarihinin ilk külliye projesi, Kırşehir'de yeni yaşam alanı oluşturdu

Kırşehir'de 1482 yılında, Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahî Evran adına yaptırılan Cami ve Türbe'nin 2013 yılında dönemin belediyesi tarafından külliye alanına alınması sonrası yeni bir yaşam alanı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Tarihinin de ilk külliyesi olarak bilinen alanda yer alan Ahi Çarşısı ve Zanaatkarlar Çarşısının da yer alıyor olması ticaretin de aynı alanda yapılmasına fırsat sundu. İçerisinde; şadırvan, vip salonu, cami, park, Ahilik Müzesi gibi alanları barındıran külliye alanı şehrin tanıtımı ve gelişimi noktasında da önemli bir rol üstleniyor. Kırşehir'e gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak alanı arasında yer alan Ahi Evran Cami ve Türbesi, manevi atmosferi yanı sıra ziyaretçilerine yöresel alışveriş imkanı da sunuyor. Yağmur Yaylı İSİMLİ vatandaş, külliye alanı ile birlikte yaz ve kış döneminde insanların alışveriş için de bölgeyi tercih ettiğini söyledi. Hacı Çelik'e göre ise Ahi Evran AKülliyesinin yapılması şehirde yeni bir yaşam alanı oluşturdu. Çelik'e göre külliye ile birlikte oluşturulan Zanaatkarlar Çarşısı şehirde alışverişinde merkezi haline geldi.

Ahi Evran, Hacı Bektaşi Veli'nin tavsiyesiyle zamanın Rum, Ermeni ve Yahudi esnaflarına karşı Anadoluya yeni gelen Türk esnafların birlik ve dayanışması için sonradan Ahilik denen esnaf dayanışma loncalarını kurmuştur. Günümüzdeki esnaf odalarının temeli Ahi Evran tarafından atıldığı biliniyor. Külliye alandı akşam saatlerinde de vatandaşların uğrak alanları arasında yer alıyor.