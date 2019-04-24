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ÇYDD, Kırşehir Şubesi 1. Yılını kutluyor

KIRŞEHİR (İHA) – Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Kırşehir Şubesi 1.

yılını kutluyor.



Kırşehir Şube Başkanı Mahmut Börekçi, Kırşehir'de üniversite öğrencilerine burs verildiğini ve eğitim atakları yaptıklarını söyledi.



Börekçi açıklamasında, “Bu yıl 22 üniversite öğrencisi 20 lise öğrencisi olmak üzere 42 öğrenciye burs verdik. 1 yıl boyunca tiyatro, film, eğitim, panel, konferans, gezi gibi etkinlikler düzenledik. Kırşehir'deki eğitim sürecine Cumhuriyet değerleri çerçevesinde katkı sunmaya çalışıyoruz. Toplum, çağdaş eğitim yoluyla gerçekleşir. “dedi.

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