Davulcular maniler eşliğinde ilk sahura kaldırdı

Kırşehir'de Ramazan davulcuları mesaiye başladı. Kaman ilçesinde ramazan davulcuları mahalle halkını mani eşliğinde sahura kaldırdı.

Kaman ilçesinde 11 mahallede 19 davulcu ramazanın ilk gününde davul ve maniler eşliğinde vatandaşları sahura kaldırdı. İlk sahur davulunu çalan davulcular, vatandaşları sahura kaldırabilmek için gecenin karanlığında yollara düştü. Kaman ilçesinde 2 yıldır davulculuk yapan Ertunç Aslan, yıllarca süre gelen bu geleneği devam ettirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

İlk sahurda davullarıyla vatandaşları kaldıran davulcular, ramazan boyunca görevlerini sürdürecek. Ramazan Davulcusu Tolga Karaemir, Ramazan ayının ayrı bir duygusallığının olduğunu belirterek, "İnsan kendisinde güzel bir şey hissediyor. Ramazan mübarek olduğu için o daha bir duygulu oluyor” dedi.