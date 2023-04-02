İhlas Haber Ajansı

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Demir ustası evinde ölü bulundu

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde demir ustası, yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde demir ustası, yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Köşker köyünde meydana gelen olayda inşaatlarda demir ustası olarak çalışan Mustafa Ü.'den (47) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından eve gelen ekipler, Mustafa Ü.'nün cansız bedeniyle karşılaştı. Mustafa Ü.'nün kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilirken, cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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