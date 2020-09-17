Devlet Övünç Madalyaları Kırşehir'de, törenle verildi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile aziz şehitlerin ailelerine ve kahraman gazilere verilmesi kararlaştırılan “Devlet Övünç Madalyası ve Beratları” düzenlenen törenle Kırşehir'de, hak sahiplerine takdim edildi.

Valilikte düzenlenen törende konuşan Vali İbrahim Akın, “Vatanımızın birliği, beraberliği ve bölünmez bütünlüğü uğruna canını feda eden Kırşehirli şehidimizin ailesine ve 2 gazi kardeşimize Cumhurbaşkanlığımız tarafından “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı” verilmesi kararlaştırılmıştır. Şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize Cumhurbaşkanımızı temsilen madalya ve beratlarını takdim ediyorum. Ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak tertip edilen bu program vesilesiyle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyorum. Şehit ailemizin ve gazilerimizin Devlet Övünç Madalyası ve Beratını göğüslerinde gururla taşıyacaklarına eminim” dedi.

Vali Akın, üstün görev anlayışı içinde feragat, fedakarlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı olmasından dolayı Şehit P. Söz. Er Süleyman Sevim'in ailesine ve Malul Gaziler, Uzm. J. V. Kad. Çvş. Fuat Başdoğan ile J. Uzm. Onb. Ali Müjdat Köksal'a Cumhurbaşkanı Recep TAyyip Erdoğan adına madalya ve beratları takdim etti.