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Direksiyon başında kriz geçiren sürücü yaşamını yitirdi

Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesinde otomobilinde kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

Kırşehir'in Çiçekdağı İlçesinde otomobilinde kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, 40 NC 330 plakalı otomobil sürücüsü Rahmi Erdoğan Tekin, Çiçekdağı-Kırşehir yolu Araplı Köyü mevkinde kalp krizi geçirdi. Seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Sürücü Tekin'in hayatını kaybettiği kazada, otomobilde bulunan Salih Doğmuş yaralandı. Doğmuş, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Çiçekdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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