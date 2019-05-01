DİSK Bölge Temsilciliği Kırşehir'de 1 Mayıs kutlamalarına katıldı

Kırşehir'de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Bölge Temsilciliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Cacabey Meydanında düzenlenen basın açıklamasında konuşan DİSK Bölge Temsilcisi Cumali Sağlam, işçilerin 1 Mayıs'ı kutlamasıyla, eşitlik, adalet, demokrasi ve barış adımlarının büyütülerek ilerlediğini söyledi. İşçinin hakkı için mücadele etmeye her zaman devam edeceklerini aktaran Sağlam, "Bizler işçi sendikaları olarak mücadele ve dayanışmamıza devam edeceğiz. El ele birlikte işçilerin üzerindeki ayrımcılığı baskıyı sömürüyü, iş başında gerçekleşen ölümleri çarpık vergi düzenini ortadan kaldıracağız. Adalete ve refaha ulaşacağız" dedi. İşçi sınıfının milyonları oluşturduğunu belirten Sağlam, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Biz işçi sınıfıyız, milyonlarız. Taşeronluk sınıfına karşı verdiğimiz güvenceli kamu istihdamı mücadelesi kamuda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının yasaklanması ile sonuçlandı. Bizler işçiler için sömürüsüz, insan onuruna yakışır bir yaşam istiyoruz. Sendikal hak ve özgürlüklerimiz yanında toplu sözleşme ve grev hakkımızı istiyoruz. İş ve emeğimizin karşılığını istiyoruz."

DİSK Kayseri Bölge Temsilcisi Cumali Sağlam tarafından yapılan açıklama, olaysız şekilde sona erdi.