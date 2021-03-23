Down Sendromlu hasta, organları ile 2 hastaya umut oldu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, beyin ölümü gerçekleşen 48 yaşındaki down sendromlu hastanın bağışlanan organları, 2 hastaya hayat verecek.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören ve beyin ölümü gerçekleşen Z.K. (48) isimli hasta, genel durum bozukluğu nedeniyle 16 Mart tarihinde Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Genel muayenesi yapılan ve daha sonra yoğun bakıma kaldırılan Z.K.'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Down sendromlu olan Z.K'nin organları ailesi tarafından bağışlandı. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Bağış Birimi tarafından Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanlığıyla iletişime geçilerek konuyla ilgili bilgi verildi.

Sağlık Bakanlığı Organ Nakil ekibi Kırşehir'e gelerek organları alarak ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırmak için yola çıktı.