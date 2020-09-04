Dr. Mehmet Yetkiner'in adı hastane önündeki parka verildi

Mehmet Yetkiner'in ismi, hastane önündeki parka verildi.

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi eski Müdürü Çağdaş Mert'in bireysel başvurusu ile 06.08.2020 tarihli ve 68 sayılı Kırşehir Belesiyesi Meclis kararı sonrası şehrin sevilen doktoru Dr. Mehmet Yetkiner ismi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşında bulunan parka verildi.

Belediye Meclisi tarafından alınan kararda ise "Kervansaray Mahallesi,Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında Boztepe Caddesi ve 2024 sokak arasında bulunan park'a "Doktor Mehmet Yetkiner" isminin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir" denildi.