Düğünde ateş açanların evinden cephanelik çıktı

KIRŞEHİR (İHA) – Geçtiğimiz hafta Kırşehir'de bir düğünde açtıkları ateş sonucu bir kişinin yaralanmasına neden olan 10 kişinin ikametinde yapılan aramada cephanelik çıktı.

Olay geçtiğimiz hafta Mucur ilçesi Avcı köyünde meydana geldi. İddiaya göre D.D.'nin düğün evinde sırtından yaralanması sonrası Jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalarda A.İ.A.'nın düğün evinde rast gele ateş açtığı tespit edildi. Düğünde silah ile ateş ettikleri tespit edilen C.T., T.A., E.E., O.Ö., A.İ.A., S.T., Y.Ü., M.S., F.P., V.S. ekiplerce yapılan araştırmalar sonucu yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise 5 av tüfeği, 3 tabanca, 8 kuru sıkı tabanca,15 9 milimetre tabanca fişeği, 18 kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Köyde yaşanan olayla ilgili olduğu tespit edilen A.İ.A., ifadesinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla alakalı oldukları tespit edilen diğer şüpheliler ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.