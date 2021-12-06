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Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti

Kırşehir’de tartıştığı dünürlerini öldüren ve 1 kişiyi ağır yaralayan şahıs, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti.

Kırşehir'de tartıştığı dünürlerini öldüren ve 1 kişiyi ağır yaralayan şahıs, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti.


Kırşehir'de yaşanan olayda R.A., dünürü A.Ç.'yi öldürüp eşi S.Ç, ve kızı E.Ç.'yi ağır yaralamıştı. Bir süre sonra S.Ç. de yaşam mücadelesini kaybetmişti. Olay sonrası R.A., komşusunun bahçesinde polis kovalamacası sonrasında yakalanmıştı. Çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanan ve güvenlik gerekçesiyle önce Ankara'ya ardından da Yozgat Cezaevine gönderilen R.A., girdiği bunalım sonrası intihar etti.

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