Eğitim-İş Kırşehir Şubesi 2018-2019 yılı değerlendirme raporu açıkladı.

Kırşehir Şube Başkanı Levent Akça, değerlendirme raporuna dayalı yaptığı açıklamada, “Eğitim sisteminde köklü değişiklik sayısı 15'e ulaştı. Yapılan her değişiklik beraberinde çözümsüzlüğü getirdi.”dedi.

Eğitimin özelleştirilmesi ve karma eğitim karşıtı uygulamaların 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılına damga vurduğunu ifade eden Akça, açıklamasında;

“Karma eğitim karşıtı uygulamalar, ikili öğretim, taşımalı eğitim, derslik açıkları, kalabalık sınıflar ataması yapılmayan öğretmenler sorunu gibi çok sayıda sorun maalesef bu öğretim yılına damgasını vurmuştur.

Eğitimin temel sorunlarından biri olan okullaşma oranlarındaki yetersizlik çözülememiş bir sorun olarak ortada durmaktadır. İstatistiklere göre, ilkokul ve ortaokulda okullaşma oranlarında belirgin bir düşüş yaşanmıştır. 4+4+4 düzenlemesi “zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması” girişimi olarak sunuldu. Oysa MEB'in verileri ortaöğretim çağındaki çocukların örgün eğitimden koparak açık liseye yönlendiğini ortaya koymuştur. “