İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eğitim-İş Kırşehir Şubesi 2018-2019 yılı değerlendirme raporu açıkladı

Eğitim-İş Kırşehir Şubesi 2018-2019 yılı değerlendirme raporu açıkladı.


Kırşehir Şube Başkanı Levent Akça, değerlendirme raporuna dayalı yaptığı açıklamada, “Eğitim sisteminde köklü değişiklik sayısı 15'e ulaştı. Yapılan her değişiklik beraberinde çözümsüzlüğü getirdi.”dedi.


Eğitimin özelleştirilmesi ve karma eğitim karşıtı uygulamaların 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılına damga vurduğunu ifade eden Akça, açıklamasında;


“Karma eğitim karşıtı uygulamalar, ikili öğretim, taşımalı eğitim, derslik açıkları, kalabalık sınıflar ataması yapılmayan öğretmenler sorunu gibi çok sayıda sorun maalesef bu öğretim yılına damgasını vurmuştur.


Eğitimin temel sorunlarından biri olan okullaşma oranlarındaki yetersizlik çözülememiş bir sorun olarak ortada durmaktadır. İstatistiklere göre, ilkokul ve ortaokulda okullaşma oranlarında belirgin bir düşüş yaşanmıştır. 4+4+4 düzenlemesi “zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması” girişimi olarak sunuldu. Oysa MEB'in verileri ortaöğretim çağındaki çocukların örgün eğitimden koparak açık liseye yönlendiğini ortaya koymuştur. “

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.