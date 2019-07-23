İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eğitim-İş Sendikası, Petlas işçilerine destek verdi

İş Kırşehir Şubesi, Petlas A.

Ş.,'de işten çıkarıldığı ileri sürülen 47 işçinin işlerine dönmesi için başlattığı imza kampanyasına destek açıklaması yaptı.



Eğitim-İş Kırşehir Şubesi üyeleri imza kampanyasının yürütüldüğü Anıt Meydana gelerek pankart açıp işçilerin yanında olduklarını belirtti.



Sendika Sözcüsü ve Hukuk Sekreteri Öner Bayık, işlerinde katılımıyla yaptığı açıklamada, “İşçilerin yalnız olmadığını haykırmak için Eğitim ve Bilim İş görenleri sendikası olarak alanda ki yerimizi aldık.”dedi.



Taşeron şirkette çalışan emekçilerin örgütlenme taleplerine olumsuz bir tutum takınıldığını ileri süren Bayık açıklamasında;


“Nakliyat İş Sendikasının kazanmış olduğu işçiyi temsil hakkının yok edilmesi adına taşeron firma üzerinden iş akdi yenilenmesi gayretlerine girişilmiştir. Sermaye ve patron bu tip direnişlerden ders çıkarmazsa sıra bir gün kendilerine gelecektir. Siyasi Parti temsilcilerinin çözüm noktasında tavır sergilemesini milletvekillerinin ise konuyu meclise taşımaları gerektiğine inanıyoruz.”denildi.



Yapılan açıklama sonrası sendika üyeleri olaysız şekilde dağıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.