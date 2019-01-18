Eğitim-İş yarıyıl değerlendirme raporu açıkladı

Bütçeden eğitime payın ayrılmadığını ifade eden Eğitim-İş Kırşehir Şube Başkanı Levent Akça, “Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi okul, derslik, öğretmen ihtiyacı ve altyapı sorunlarına rağmen 2019 yılı için 113 milyar 813 milyon lira olarak belirlendi. Bütçeden Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan bu miktar, eğitimin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan ve eksiklikleri gidermekten oldukça uzaktır.”dedi.

2023 Eğitim Vizyonunun beklentiyi karşılamadığını öne süren Akça, konuşmasında; “Program, eğitim alanında yıllardır izlenen politikalarda köklü bir değişikliğe gidilmeyeceğini, eğitimde yaşanan ticarileşme, özelleştirme uygulamalarının hız kesmeden devam edeceğini ortaya koydu. Eğitimin finansmanının yine hayırseverlere ve velilere yükleneceğinin göstergesi olmuştur. Özel öğretim kurumlarında bürokrasinin azaltılması, haksız rekabetin ortadan kaldırılması ve özel öğretim kurumları ile işbirliğinin güçleneceğinin ifade edilmesi, özel okullarının kamu kaynaklarıyla desteklenmesi politikalarının sürdürüleceğini ortaya koydu.”diye konuştu.