Eğitimcilerden kök hücre ve kan bağışı kampanyasına destek

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezine giderek kan veren sendika üyeleri, verilen kanların kan ve kök hücre bekleyen çocuklar için umut olmasını istedi.

Kırşehir'de kök hücre nakli bekleyen ve kampanya başlatılan Okan Bodur ve Mert Bektaş Kızıl için kan vermeye her zaman hazır olduklarını ifade eden sendika başkanı Levent Akça, "Tanımadığımız insanların hayatlarına dokunup umut aşılayabilmek müthiş bir duygu. Bağışa destek veren yönetim kurulum'a ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Bütün halkımızın bu anlamlı kampanyaya destek vererek umut ışığı olmalarını diliyorum."dedi.

Kırşehir'de başlatılan kampanya 7 Ocak tarihinde başlamıştı.