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Eğitime Destek Platformu İç Anadolu Bölge Toplantısı yapıldı

Eğitime Destek Platformu İç Anadolu Bölge Toplantısı Kırşehir’de yapıldı.

Eğitime Destek Platformu İç Anadolu Bölge Toplantısı Kırşehir'de yapıldı.


Platform, İç Anadolu Bölge sorumlusu Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aksoy'un başkanlığında Konya, Kayseri, Yozgat, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Karaman, Nevşehir, Ankara, Aksaray ve Sivas il sorumlularının katılımıyla gerçekleşti. Eğitime Destek platformu bünyesinde çok sayıda sivil toplum kuruluşunu barındırması ile biliniyor. TÜGVA, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı, Önder ve Türkiye Diyanet Vakfı platform içerisinde bulunuyor.


Platform öğrenciler ve velilerin eğitimde bilgilendirilmesi amacıyla ve eğitimle ilgili tespit edilen sorunların çözümü için ilgili kamu kurumları ile eş güdümlü olarak sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütüyor.

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